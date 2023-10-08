Iğdır'da öğrenci servisi kaza yaptı: 10 yaralı Iğdır'da otomobil, öğrencileri taşıyan servise çarptı. Kazada 8'i öğrenci 10 kişi hafif yaralandı.

İHA

Iğdır'da dün öğleden sonra Kars- Iğdır kara yolu Yaycı köyü girişinde, öğrencileri taşıyan Serkan Abakay idaresindeki 76 AAG 393 plakalı araca sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 ABS 869 plakalı otomobil çarptı.

10 yaralıdan 8'i öğrenci

Çarpmanın etkisiyle yan devrilen öğrenci servisindeki 8 öğrenci ile otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldılar

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 10 kişi, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Kars- Iğdır kara yolu, hasarlı araçların yoldan çekilmesiyle açıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)