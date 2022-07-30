Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı
Iğdır'da geçen haftadan beri etkili olan sıcaklıklar 40 dereceye dayanmıştı. Sıcaklıkların ardından yağan yağmur ise sürücüleri zorladı.
- 30.07.2022 - 22:08
- Güncelleme : 30.07.2022 - 22:18
Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır’da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu.
Ansızın yağmur bastırdı
Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.
Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkisinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı.
Yağmur bulutları şaşkınlık yarattı
İHA'nın haberine göre, zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı.
Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti.
Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı VİDEO