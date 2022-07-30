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Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı

Iğdır'da sıcaklıkların ardından yağan yağmur zor anlar yaşattı

Iğdır'da geçen haftadan beri etkili olan sıcaklıklar 40 dereceye dayanmıştı. Sıcaklıkların ardından yağan yağmur ise sürücüleri zorladı.