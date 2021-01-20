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    İğneada'da hamsi avı bereketli geçti

    Tekirdağ'dan gittikleri Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 ton hamsi yakaladı.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 13:31
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 13:39
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    İğneada'da hamsi avı bereketli geçti

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına kadar olan kara sularda hamsi avcılığının 28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada bölgesi açıklarında avlandı.

    200 TON HAMSİ AVLANDI

    Tekirdağ'dan bölgeye giderek avlanan balıkçılardan Eyüp Yiğiter, yaklaşık 200 ton hamsi avladıklarını söyledi.

    hamsi

    KİLOSU 14 LİRA

    Kasalarla doldurdukları hamsileri kıyıya getiren balıkçılar, 14 kilo gelen bir kasa hamsiyi 80 liraya sattıklarını söyledi.

    Balıkçı Yiğiter, Rusya'da suların soğuması ile Bulgaristan üzerinden İğneada'ya gelen hamsi sürülerinin yakalandığını belirterek, "Karadeniz'de hamsi avının yasaklanmasından sonra hamsi fiyatları çok artmıştı. Bugün bereketli bir av oldu, vatandaşımız ucuz hamsi yiyebilecek." dedi.

    hamsi

    hamsi

     

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