Dünyaya ün salan Van kedilerinin doğumları her mevsim senkronize bir şekilde devam ediyor. İki parti doğumlarda dünyaya gelen kedilerin nesli garanti altına alınıyor.

Türkiye'nin milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşarak dünyaya yayılan Van kedileri yoğun ilgi görüyor.

Van Kedi Villası'nda koruma altında olan cins kediler, bu yıl ikinci kez doğum yaparak 130 yavruyu dünyaya getirdi.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu, farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisinin popülasyonu, yürütülen koruma çalışmalarıyla arttı.

Neslinin devamı için çalışmalar devam ediyor

Kentin en önemli değerlerinden sayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor.

İkinci kez doğum yapan Van kedilerinin yavruları sahiplendirilecek VİDEO

Yıl sonunda ücretli olarak sahiplendirilecek

İHA'nın aktarımına göre; yeni üyelerle nesli garanti altına alınmaya çalışılan Van kedilerinin, diğer taraftan yıl sonunda ücretli olarak sahiplendirilmesi hedefleniyor.

"Bütün Türkiye’de Van kedisi bulunsun istiyoruz"

Van Kedisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bir yıl içerisinde 3 parti şeklinde doğum yaptırıldığını ifade etti. Prof. Dr. Kaya, “Bu yıl iki parti doğum geçekleşti ve biz bu sene iki partide umduğumuzun üzerinde yavru elde etme imkanı bulduk. İnşallah son partisiyle de daha fazla yavru elde etmiş olacağız. Bu çerçevede araştırma merkezimiz sahiplendirme de yapıyor. Sahiplendirmeyle her hayvanın burada kalmasını istemiyoruz. Biz bu kedilerin ailelerde olmasını istiyoruz. Sadece Van’da da olmasını istemeyiz. Bütün Türkiye’de Van kedisi bulunsun istiyoruz. Dolayısıyla her ailede bir Van kedisi bulunursa zaten nesli garantiye almış olacağız.” dedi.

"Van kedisi ailemiz her sene 100 aile büyüyor"

Kedi Evi Villasında yıllık olarak kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra fazla olan kedilerin ailelere ücretli bir şekilde sahiplendirildiğini dile getiren Kaya, “Her sene en az 100 aileyi Van kedisine sahip aileler arasına katmış oluyoruz. Bu da şu demektir, bizim Van kedisi ailemiz her sene 100 aile büyüyor. Böylece uzun bir hedefe doğru emin adımlarla ilerlemiş oluyoruz. Bu sene 130 yavru elde etme imkanımız oldu. Son parti de ekimin sonunda doğum yapacaktır. Aralık ayından sonra da sahiplendirmeleri yapmış olacağız.” dedi.