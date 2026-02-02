İkitelli'de korkutan yangın: Kimyasal maddeler dört dükkanda hasara neden oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde korkutan bir yangın meydana geldi. Bir anda yükselen ve yayılan alevler yan yana bulunan 4 dükkanda hasara neden oldu. Yangına İstanbul'un birçok yerinden itfaiye ekipleri seferber oldu.

İTFAİYE SEFERBER OLDU

Ulaşılan bilgilere göre, Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 4 dükkana sıçradı.

KİMYASAL MADDELER SIÇRADI

Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş yerlerinde bulunan kimyasal maddelerin yanması nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.