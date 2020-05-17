İlaç almaya çıktık dediler, 6 bin lira ceza yediler

Sultangazi'de yaşayan 2 kişiye, sokağa çıkma yasağına rağmen Kadıköy'e saç ektirdikleri merkeze ilaç almaya gidince sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 6 bin 300 lira ceza kesildi.

İstanbul Sultangazi'de yaşayan K.V. ve U.A., Kadıköy'de bulunan bir saç ekim merkezinde saç ektirdi.

İki kişi, sokağa çıkma yasağına rağmen, Sultangazi'ndeki evlerinden çıkarak Kadıköy'de bulunan saç ekim merkezine ilaç almaya gitti.

Bu esnada Kadıköy'de görevde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, K.V. ve U.A'nın içinde bulunduğu 01 SR 679 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu.

3 BİN 150'ŞER LİRA CEZA YEDİLER

2 kişinin kimlik kontrolü yapılırken otomobilleri de detaylı bir şekilde arandı. Yapılan kimlik kontrolü ve aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.

İki kişinin polise, Kadıköy'de daha önce saç ektirdikleri saç ekim merkezine ilaç almaya gittiklerini söylediği öğrenildi. K.V. ve U.A.'ya sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten kişi başı 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

















