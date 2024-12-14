İletişim Başkanı Altun: Türkiye olarak uluslararası diyaloğun önemine inanıyoruz

İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024'ün (Stratcom Summit 2024) kapanış programına katıldı.

Altun, yaptığı konuşmada forumda iki gün boyunca yoğun toplantılar yaptıklarını, istişareler gerçekleştirdiklerini, yapay zekanın insanlık için anlamını konuşup beraberinde getirdiği meydan okumalar ile riskleri ele aldıklarını, fırsatları değerlendirdiklerini ifade etti.

"ULUSLARARASI STRATEJİK İLETİŞİM FORUMU’NA BU YIL 30 ÜLKEDEN 175 DAVETLİ KATILDI"

Altun şunları söyledi:

“Kamu sektöründen medyaya, özel sektörden akademiye, uluslararası kuruluşlardan sivil toplum örgütlerine, stratejik düşünce kuruluşlarına kadar farklı kıtalardan çeşitli sektör ve disiplinlere mensup isimler Stratcom çatısı altında bir araya geldi. Stratejik iletişim ve kamu diplomasisi alanında güçlü, verimli ve üretken bir diyalog ortamını 2 gün boyunca birlikte deneyimledik. Kamu iletişiminden halkla ilişkilere, uluslararası stratejik iletişimden kriz iletişimine, şeffaflıktan veri güvenliğine, siber güvenlikten medya etiğine kadar yapay zekanın stratejik iletişim ekosistemini nasıl dönüştürdüğünü detaylarıyla ortaya koyduk. Uluslararası Stratejik İletişim Forumu’na bu yıl 30 ülkeden 175 davetli katıldı. 2 binden fazla dinleyici de programa katılım gösterdi”

"HAKİKAT İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Altun, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Küresel medya ve iletişim ortamının dinamik yapısını hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bu ortamda biz inanıyoruz ki Stratcom gibi küresel buluşma, diyalog ve müzakere ortamları hayati önemi haiz platformlardır. Biz Stratcom'u bu yönüyle sadece bir tartışma yahut müzakere ortamı olarak görmüyoruz, bir işbirliği ortamı olarak da görüyoruz. Bunun yanında esas itibarıyla biz Stratcom'u hakikat aktivizminin de bir aracı olarak görüyoruz. Hakikat aktivizmi yapmak üzere de gayret sarf ediyoruz. Evet, hakikat için mücadele ediyoruz. Stratcom Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi bizim hakikat aktivizmimizin bir parçasıdır. Bu yaklaşımla çalışmalarımızı değerlendiriyoruz. O nedenle küresel adaletsizliğe ve hakikat krizine karşı Stratcom'u bir hareket noktası olarak telakki ediyoruz. Forumun niyet beyanını da bu yaklaşımla hazırladık”

“TÜRKİYE OLARAK BİZ İSTİKRAR VE GÜVEN İKLİMİNİ BÖLGEMİZDE VE DÜNYAMIZDA TESİS ETMEK İÇİN ULUSLARARASI DİYALOĞUN ÖNEMİNE İNANIYORUZ"

Altun şu cümleleri kurdu: