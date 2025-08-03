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İletişim Başkanı Duran'dan, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 23:10

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya tepki göstedi. 

"İLK KIBLEMİZ MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla İsrail polisinin koruması altında
Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i
Aksa'yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir
diğer aşamasıdır, çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk
kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.'

Kudüs, bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak
mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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