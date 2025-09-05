İller belirlendi: İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova! "Gümbürdeyecek..."

Günlerdir etkisini gösteren sıcak hava, yurdu terk ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak.

Cumartesi günü özellikle Marmara ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Eskişehir çevrelerinde yağışların yer yer şiddetli olabileceği belirtilirken, vatandaşların ani su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Hava Forum'un paylaşımında; "Mini Müjde! Cumartesi İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Eskişehir çevrelerinde şakır şakır yağmur yağabilir..." denildi.