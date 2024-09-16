Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı dolandırıcı Muğla'da yakalandı Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz, Muğla'da yakayı ele verdi..

DHA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı.

TATİL YAPTIĞI VİLLADA YAKALANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı.

Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)