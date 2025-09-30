iPhone 17 Pro sahipleri dikkat: Çiziklere karşı tuzlu su tüyosu

Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi, lansman sonrası büyük ilgi gördü ve özellikle Pro ve Pro Max modelleri, kısa sürede birçok ülkede tükendi. Ancak bu yoğun talep, bazı kullanıcıların dikkatini çeken bir sorunu da beraberinde getirdi: arka cam ve alüminyum çerçevede çizikler.

Kullanıcılar, arka cam panelin yanı sıra alüminyum çerçevenin de çizilmelere ve hafif ezilmelere karşı hassas olduğunu belirtiyor.

Yapılan incelemelerde, cihazın genel dayanıklılığı yüksek olsa da kamera modülünün köşeleri ve çerçevenin bazı bölgelerinin çiziklere açık olduğu vurgulandı. Düşme testlerinde telefonun sağlam yapısı dikkat çekerken, alüminyum çerçevede çizik ve ezik oluşmasının mümkün olduğu kaydedildi.

Bu tartışmaların ardından ortaya atılan “tuzlu suyla temizleme” önerisi ise kullanıcılar arasında hızla yayıldı. Peki, gerçekten işe yarıyor mu?

İPHONE 17 PRO ÇİZİK TARTIŞMALARINA TUZLU SU ÖNERİSİ

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde arka yüzeyde oluştuğu iddia edilen çizikler, sosyal medyada ve teknoloji basınında gündem olmaya devam ediyor. Tartışmalar sürerken, ilginç bir çözüm önerisi de öne çıktı: tuzlu suyla temizlik.

CHIP Online’da yer alan bilgiye göre, bu yöntemin, özellikle demo cihazlarda görülen bazı yüzey çiziklerinin aslında kalıcı hasar değil, yüzeyde biriken kirlerden kaynaklandığını gösterebileceği öne sürüldü. Apple tarafından resmi bir rehber paylaşılmasa da, bazı mağaza çalışanlarının demo cihazların arka yüzeylerini özel temizlik solüsyonlarına az miktarda tuz ekleyerek temizlemeleri yönünde bilgilendirildiği iddia ediliyor.

Ayrıca bazı kullanıcılar, evlerinde benzer bir karışımı uygulayarak yüzey lekelerini başarılı bir şekilde giderdiklerini paylaşıyor.