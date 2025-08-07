iPhone'daki 'i' harfi bakın ne anlama geliyormuş

Bugün dünyanın en tanınmış teknoloji markalarından biri haline gelen Apple’ın ürünlerinde yer alan “i” harfi, ilk olarak 1998 yılında tanıtılan iMac ile hayatımıza girdi.

Apple’ın efsanevi kurucusu Steve Jobs, o dönemde yaptığı lansman konuşmasında bu harfin taşıdığı derin anlamları paylaştı.

Jobs, iMac’in internetin heyecanını Macintosh’un sadeliğiyle buluşturduğunu belirtirken, “i” harfinin sadece internet anlamına gelmediğini, aynı zamanda ürünlerin bireysel, eğitici, bilgilendirici ve ilham verici olmasını da simgelediğini vurguladı.

BİRDEN FAZLA ANLAMI VAR

1998 yılı, internetin evlere kitlesel olarak girmeye başladığı dönemin tam ortasıydı. Bu dönemde Apple, ürünlerine eklediği “i” harfi ile cihazlarının internete hazır olduğunu ve bireysel kullanıcıya odaklandığını güçlü bir şekilde vurguladı. iMac ile başlayan bu gelenek, iPod, iTunes, iPhone ve iPad gibi devrim yaratan ürünlerle devam etti.

New York Post’un aktardığına göre, Comparitech veri gizliliği uzmanı Paul Bischoff, Steve Jobs’un “i” harfinin sadece internet anlamına gelmediğini, aynı zamanda individual (bireysel), instruct (öğretmek), inform (bilgilendirmek) ve inspire (ilham vermek) gibi derin anlamları da içerdiğini belirtiyor. Ayrıca, bu harfin İngilizce’de kişisel zamir olan “I” (ben) ve eğitim anlamına gelen “instruction” (talimat) kavramlarına da gönderme yaptığı vurgulanıyor.