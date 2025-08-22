IQ testi: 79’ların arasında gizlenen 76’yı yalnızca zeka küpleri görebiliyor

Optik illüzyon bulmacaları, yüzyıllardır zihinleri zorlayan eğlenceli görsel oyunlar arasında yer alıyor.

Gözlerimiz ve beynimiz arasındaki algı farkından yararlanan bu yanılsamalar, dikkat ve gözlem becerilerini geliştirmek için de ideal.

Bugün sosyal medyada gündem olan yeni bir illüzyon bulmacası ise binlerce kişiyi ekran başına kilitledi.

Görselde ters çevrilmiş şekilde yalnızca 79 rakamı görülüyor. Ancak dikkatli bakıldığında bu rakamların arasında ustalıkla gizlenmiş tek bir 76 bulunuyor.

76 sayısını 9 saniye içinde bulabilir misiniz?

Yukarıdaki resimde ters dizilmiş 79 sayıları yer alıyor. Dikkatli bakıldığında aralarında bir tane 76 sayısı yer alıyor.

Göreviniz 9 saniye içinde 76 sayısını bulmak.

Belirtilen süre içinde doğru cevabı bulan okuyucuları tebrik ederiz.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: