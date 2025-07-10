IQ testi: “8”lerin arasındaki “S” harfi dahilerin gözünden kaçmıyor

Modern yaşamın yoğun temposu içinde zihnimizi canlı tutmak hiç olmadığı kadar önemli.

İşte bu noktada devreye zihinsel bulmacalar giriyor.

Eğlenceli olduğu kadar düşündürücü olan bu mini egzersizler, dikkati artırmaktan hafızayı güçlendirmeye kadar birçok fayda sağlıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören bu zeka testi, ilk bakışta oldukça basit görünüyor. Tek yapmanız gereken, “8” rakamlarıyla dolu bir görselde gizlenmiş olan “S” harfini bulmak.

Uzmanlara göre, bu testi sadece 140 ve üzeri IQ’ya sahip bireyler 7 saniye içinde çözebiliyor.

Yukarıda “8” sayılarının yer aldığı bir görsel sunuluyor.

İlk bakışta hepsi birbirine çok benziyor. Ama aralarında gizli bir "S" harfi var.

Göreviniz 7 saniye içinde gizli “S” harfini bulmak.

Eğer bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.