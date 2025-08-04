IQ testi: Resimdeki kartal nerede? 12 saniyede bulan dahi çıkıyor

Beyninizi kandırmaya hazır mısınız?

Bilim insanları ve psikologlar, yıllardır insan beyninin nasıl çalıştığını anlamak için optik illüzyonlardan faydalanıyor.

Çünkü bu tür görsel bulmacalar, gözlerimizin gördüğünü beynimizin nasıl yorumladığını gözler önüne seriyor.

Bugün sizi ilginç ve zorlayıcı bir meydan okumayla karşı karşıya bırakıyoruz. Aşağıda yer alan görselde, kamufle edilmiş bir kartal bulunuyor.

Ancak dikkat: Bu kartalı sadece 12 saniyede bulabilenlerin gerçekten keskin bir görsel algıya ve yüksek dikkat seviyesine sahip olduğu düşünülüyor.

Yukarıdaki optik illüzyon resminde gizlenen bir kartal var.

Göreviniz gizli kartalı 12 saniye içinde bulmak.

Çoğu insan denedi ve başarısız oldu. Ancak en keskin gözlere ve eşsiz detaylara gösterilen ilgiye sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, belirtilen süre içinde kartalı görebilirsiniz.

Bulamayanlar için aşağıda cevabı verdik: