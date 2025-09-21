IQ testi: Ters 18’lerin arasındaki gizli 10’u görenler dahi listesine giriyor

Optik illüzyon bulmacaları, yüzyıllardır insanların ilgisini çeken ve zihnimizi zorlayan görsel oyunlardan biri olarak hayatımızda yerini koruyor.

Bir dönem gazetelerde yayınlanan bu ilüzyonlar, artık dijital dünyada da milyonlarca kişiye ulaşıyor.

Son günlerde sosyal medyada yayılan bu görsel bulmaca, dikkat ve odaklanma becerilerini sınayan en popüler testlerden biri haline geldi.

Görüntüde ters çevrilmiş şekilde sıralanmış birçok “18” sayısı bulunuyor. Ancak dikkatli gözler, bu sayıların arasında gizlenmiş tek bir “10” olduğunu fark edebiliyor. Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görüntüde gizlenen 10 sayısını 15 saniye içinde bulmanız isteniyor.

Görüntüyü herhangi bir yöne döndürebilir ve numarayı aramaya çalışabilirsiniz.

Peki, gizli 10’u fark edebildiniz mi? Bulduysanız tebrikler, gözlem becerileriniz oldukça iyi.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.