IQ testi: Ters 99’ların içindeki 69’u yalnızca yüksek IQ’lular fark ediyor

Zeka testleri ve görsel illüzyonlar sosyal medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Son olarak yayılan yeni bir görsel, dünyanın dört bir yanında kullanıcıların dikkatini çekti. Görselde onlarca ters yazılmış 99 arasında gizlenmiş 69 sayısını bulmak gerekiyor.

Uzmanlara göre bu tür optik illüzyonlar yalnızca dikkati değil, aynı zamanda görsel zekayı ve odaklanma becerisini de ölçüyor.

İddialara göre, söz konusu testte 69’u 7 saniyeden daha kısa sürede bulabilenler, dikkat seviyesinde ortalamanın çok üzerinde bir performans sergiliyor.

Yukarıdaki resimde ters sayılardan oluşan bir ızgara sunulmaktadır. Ters çevrilmiş sayıların ızgarasında gizlenen sayı ters 69'dur.

Göreviniz onu 7 saniyede bulmak.

Zamanlayıcınızı 7 saniyeye ayarlayın ve bu görsel illüzyon IQ testine başlayın.

Bulamadıysanız aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.