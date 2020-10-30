MSB, Irak'ın kuzeyinde 8 PKK/YPG'li teröristin, düzenlenen hava saldırısı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınır ötesi operasyonlarla sınır güvenliğini korumaya devam ediyor.

MSB, sınır güvenliğini koruma amacıyla Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 terörist hava operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

HAVA HAREKATI İLE 8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

SİHA'larla gerçekleştirilen operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

