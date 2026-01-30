Zonguldak'ta dereye atılan ölü tavuklar alarm verdi: 8 köyün suyu kesildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dereye çok sayıda ölü tavuğun atıldığının tespit edilmesi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Dere yatağından beslenen ve köylerin içme suyunu sağlayan depolardan numuneler alınarak laboratuvara gönderildi.

KUYULARDAN SU ALIMI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Analiz sonuçları açıklanana kadar dere kenarında bulunan kuyulardan su temini tedbir amaçlı yasaklandı. Bu nedenle Çayköy, Sabırlı, Okçular, Çamlıbel, Kürlükler, Sarıkadı, Mollabey ve Çamcılar köylerine içme suyu verilemediği bildirildi.

SU TANKERLERİYLE DESTEK SAĞLANIYOR

Köylerde mağduriyet yaşanmaması için Özel İdare Şefi Selçuk Haşimoğlu ile İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın koordinasyonunda su tankerleriyle dağıtım yapıldığı açıklandı.

İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Yalçın, ihtiyaç duyulan her noktaya tankerlerle su ulaştırıldığını belirterek, “Tüm köylerimizin su ihtiyacı olması halinde ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.

ANALİZ SONUÇLARI BEKLENİYOR

Yetkililer, alınan su numunelerinin analiz sonuçlarının ardından durumun yeniden değerlendirileceğini vurgularken, halk sağlığını tehlikeye atabilecek hiçbir uygulamaya izin verilmeyeceğini bildirdi.