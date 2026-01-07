İŞKUR Gençlik Programı 2026: Aylık 19 bin TL desteği kimler alabilecek? İşte şartları…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), gençlerin hem sosyal yaşama daha aktif katılmasını hem de üretim süreçlerinde yer almasını hedefleyen Gençlik Programını hayata geçirdi.

Yeni programla birlikte, belirlenen kriterleri karşılayan gençlere aylık 19 bin TL’ye kadar maddi destek sağlanacak.

Program, çalışmayan, eğitimine devam etmeyen ya da iş arayışında olan gençlere hem ekonomik destek sunmayı hem de üretim süreçlerine dahil olmalarını hedefliyor.

Uygulamanın kapsamı, kimlerin yararlanabileceği ve başvuru koşulları ise kamuoyunda merak konusu oldu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 25 yaşını doldurmamış olmak,

Yaşlılık ya da malullük aylığı almıyor olmak,

İŞKUR sistemine kayıtlı olmak,

Devlet üniversitelerinde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi görüyor olmak,

Son 1 ay içinde herhangi bir işte çalışmamış olmak,

Hane gelirinin, net asgari ücretin 3 katından az olması,

Programa haftada en az 3 gün düzenli katılım sağlamak

NE KADAR ÖDENECEK?

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara aylık 19 bin TL’ye kadar ödeme yapılması planlanıyor. Alınacak tutar, programa katılım sağlanan gün sayısına göre değişiklik gösterecek.