İşletmeler için son tarih 28 Temmuz! Uymayana 105 bin TL ceza kesilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak ve denetim süreçlerini şeffaflaştırmak amacıyla yeni bir uygulamayı zorunlu hale getirdi.

Market, kasap, manav, restoran, kafe, lokanta ve yemekhane gibi tüm gıda işletmeleri, 28 Temmuz 2025 tarihine kadar “Gıda İşletmelerinde Karekod Uygulaması”nı hayata geçirmek zorunda.

İlk olarak 7 Haziran 2024’te, Dünya Gıda Güvenilirliği Günü’nde gönüllülük esasına dayalı olarak başlatılan sistem, Mayıs 2025’te yapılan yönetmelik değişikliğiyle zorunlu hale getirildi.

Artık gıda işletmeleri, denetim bilgilerini içeren karekodları oluşturup, tüketicilerin kolayca görebileceği alanlara yerleştirmekle yükümlü.

Karekodsuz faaliyet göstermeye devam eden işletmeleri ise ciddi yaptırımlar bekliyor. Uygulamaya geçmeyenlere 105 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulanacak.

VATANDAŞ DENETİM BİLGİLERİNE ULAŞABİLECEK

Milliyet’te yer alan habere göre; 28 Temmuz 2025’e kadar tüm işletmelerin, denetim bilgilerini içeren karekodları oluşturarak görünür bir alana yerleştirmesi gerekiyor. Uygulamaya geçmeyen işletmelere 105 bin TL’ye kadar para cezası verilecek.

Yeni sistem sayesinde tüketiciler, gittikleri işletmenin en son ne zaman denetlendiğini ve denetim sonuçlarını doğrudan öğrenebilecek. Karekodu cep telefonlarıyla okutan vatandaşlar, işletme hakkında detaylı bilgiye Tarım Cebimde uygulaması üzerinden erişebilecek.

KAREKOD NASIL ALINIR?

İşletmeye özel karekod oluşturmak oldukça basit. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Güvenilir Gıda internet sitesine girerek ana menüdeki “İşletme Karekod” bölümüne tıklanıyor. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra “Sorgula ve Oluştur” butonuna basılarak karekod hazırlanıyor. Son adımda “Yazdır” butonuyla belge çıktısı alınabiliyor.