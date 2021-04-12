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    İspanya'dan gönderilen valizden esrar çıktı

    İspanya'dan Zonguldak'a gönderilen, kıyafet dolu valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 13:27
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:36
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    İspanya'dan gönderilen valizden esrar çıktı

    Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi'ne İspanya’dan gönderilen valiz için Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama izni aldı.

    Açılan valizde, ayakkabı kutusu ve bez torba içine gizlenen, 12 şeffaf pakette 2 kilo 752 gram esrar ele geçirildi.

    VALİZİ ALMAYA GELEN TUTUKLANDI

    Ekipler, valizi almak için gelen kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İspanya'dan gönderilen valizden esrar çıktı VİDEO

    valiz esrar

    valiz esrar

    valiz esrar

    valiz esrar

    valiz esrar

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