İHA
Drift tutkunları ağır para cezalarına rağmen durmak bilmiyor.
Trafikte driftin adresin bu kez Isparta oldu.
Davraz Mahallesinin Köy Garajı civarında 5 Mart 2025 tarihinde drift yapan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜLER SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerin ardından emniyet ekipleri harekete geçti.
86 BİN 725 TL CEZA
Yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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