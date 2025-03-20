İHA

Drift tutkunları ağır para cezalarına rağmen durmak bilmiyor.

Trafikte driftin adresin bu kez Isparta oldu.

Davraz Mahallesinin Köy Garajı civarında 5 Mart 2025 tarihinde drift yapan bir araç, çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medya ve haber sitelerinde paylaşılan görüntülerin ardından emniyet ekipleri harekete geçti.

86 BİN 725 TL CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda araç sürücüsü tespit edilerek 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor