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Isparta'da drift yapan sürücüye 87 bin lira ceza

Isparta'da drift yapan sürücüye 87 bin lira ceza Isparta’da drift yapan bir araç, sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası tespit edildi. Emniyet ekipleri tarafından sürücüye 86 bin 725 TL idari para cezası uygulandı.