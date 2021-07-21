Gönen Gölbaşı köyünde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.

Isparta'nın Gönen Gölbaşı köyünde kaza meydana geldi.

Saat 18.00 sıralarında Gönen Gölbaşı köyü kavşağında, Can Ö. yönetimindeki otomobil ile Mehmet Ö.'nün kullandığı minibüs çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün motor bölümü ayrılarak savrulurken, sürücü Mehmet Ö. ve aynı araçtaki Gülüşan Ö. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Serkan K. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Isparta'da meydana gelen kazada minibüs ikiye bölündü VİDEO