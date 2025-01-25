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Isparta’da şantaj operasyonu: 2 tutuklama

Isparta’da şantaj operasyonu: 2 tutuklama Isparta’da yaşanan şantaj olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital delillere el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.