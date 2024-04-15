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DHA

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde, 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti.

Üretici Hüseyin Selçuk tarlasındaki durumun görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sizin hakkınızdan domuzlar gelir"

Hüseyin Selçuk görüntüde,

Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Nereye gitti bu arpa, bundan sonra domuzları vurursam. Sizin hakkınızdan onlar gelir.