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    İsrail'de BAE bayrakları dalgalandırıldı

    İsrail'de BAE bayrakları dalgalandırıldı

    Netanya kentinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları yan yana semaya çekildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2020 - 16:35
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    İsrail'de BAE bayrakları dalgalandırıldı

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Mohammed Bin Zayed, 3 gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ın aracılığı ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı.

    İsrail'de dalgalanan BAE bayrakları İZLE

    ANLAŞMA SONRASI BAYRAKLAR YAN YANA

    Anlaşma sonrası İsrail'deki Netanya belediyesi, kentin ana caddesinde BAE ve İsrail bayrakları dalgalandırdı.

    Öte yandan, 3 gün önce BAE ile İsrail arasında imzalanan anlaşma, Filistinli taraflarca büyük tepkiyle karşılandı. Filistinliler, anlaşmayı Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanet olarak değerlendirdi.

    İsrail de BAE bayrakları dalgalandırıldı #1

    İsrail de BAE bayrakları dalgalandırıldı #2

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