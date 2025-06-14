İsrail’in İran’a saldırısıyla ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma

İsrail İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Sosyal medyada ise provokatif paylaşımlar için önlem açıklaması geldi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, sosyal medya platformlarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren ve toplumda infial uyandırma amacı taşıyan provokatif paylaşımların yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımları yapan hesaplarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Kamu düzenini bozmaya yönelik bu tür provokatif içeriklere asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir."