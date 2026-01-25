İstanbul Arnavutköy'de mevlit yemeğinden 55 kişi zehirlendi

- İstanbul Arnavutköy'de mevlit sonrası tavuklu pilav yiyen 55 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.
- Hastaneye kaldırılanlardan ikisinin durumu ağır, 26 kişi taburcu edildi.
- 29 kişinin tedavisi ve gözlemi ise hastanede sürüyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde evde okunan mevlitin ardından ikram edilen tavuklu pilavı tüketen bazı davetliler rahatsızlandı.
Fenalaşan vatandaşlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
55 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arnavutköy ilçemizde düzenlenen bir mevlit yemeği sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle toplam 55 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Hastalarımızdan 26'sı tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 29 vatandaşımızın hastanelerimizde tedavi ve gözlem süreci devam etmektedir" dedi.