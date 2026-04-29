İstanbul Arnavutköy'de servis minibüsüne hafriyat kamyonu çarptı

İstanbul Arnavutköy'de kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonunun servis minibüsüne çarpması başka bir aracın kamerasınca kayda alındı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde Murat S. idaresindeki hafriyat kamyonu kırmızı ışıkta geçerek Sultangazi istikametine dönen Erdoğan Ş. kontrolündeki servis minibüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan servis minibüsünün şoförü Erdoğan Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafriyat kamyonu şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza, başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde kırmızı ışık ihlali yapan kamyonun servis minibüsüne çarpması yer alıyor.
