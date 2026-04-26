İstanbul Avcılar'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İstanbul Avcılar'da dengesini kaybederek motosikletten düşen ve ardından bariyerlere çarpan sürücü yaşamını yitirdi.
İstanbul'un Avcılar ilçesi D-100 kara yolu Üniversite Mahallesi mevkiinde motosikletle seyir halinde bulunan Sezer Can Avşaroğlu, bilinmeyen nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti.
Devrilen motosikletten düşen Avşaroğlu, bariyerlere çarptı.
Ağır yaralanan Avşaroğlu'nun yardımına yoldaki diğer motosikletliler yetişti.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Avşaroğlu'nu Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırdı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan müdahalelere rağmen Sezer Can Avşaroğlu kurtarılamadı.
Avşaroğlu'nun ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın ederek gözyaşı döktü.
Kazaya ilişkin soruşturma devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)