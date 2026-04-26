İstanbul Fatih'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Fatih'te kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İstanbul'un Fatih ilçesi Kennedy Caddesi'nde B.U. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak trafik levhalarına ve ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç parktaki ağaçlara çarparak durabildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 23 yaşındaki sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
