Çin, Pakistan'ın yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Pakistan'ın geliştirdiği 'PRSC-E03' uydusu Long March-6 roketiyle Çin'in kuzeybatısındaki Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan konumlarına yerleştiği fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 640'ıncı başarılı taşıma görevi oldu.

UZAKTAN ALGILAMA ÖZELLİKLİ OPTİK YER GÖZLEM UYDUSU

Uzaktan algılama özellikli optik yer gözlem uydusu haritalandırma, toprak kaynaklarının takibi, kent ve kır planlama, çevre ve doğal kaynakların korunması ile doğal afet izleme çalışmaları için kullanılacak.

Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu tarafından Pakistan Uzaktan Algılama Kapasitesi-Yer Gözlem Uydusu programı kapsamında geliştirilen uydulardan ikisi 17 Ocak 2025 ve 13 Şubat 2016'da Çin'den fırlatılmıştı.