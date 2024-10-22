İstanbul Aydın Üniversitesi'nde UNIMED toplantısı yapıldı

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Türk üniversitelerinin önde gelen temsilcileri ve Akdeniz Üniversiteler Birliği (UNIMED yönetimi, Akdeniz bölgesi, Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Batı Balkanlar'da akademik iş birliğini güçlendirme hedefiyle bir araya geldi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, 23-24 Ekim 2024 tarihlerinde UNIMED toplantısına ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, UNIMED Başkanı Prof. Khereih Rassas, UNIMED Direktörü Marcello Scalisi ve UNIMED Onursal Başkanı Prof. Wail Benjelloun gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci ve Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nuri Tınaz gibi Türk akademi dünyasının önemli temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

Toplantının ana amacı, Akdeniz bölgesindeki üniversiteler arasında akademik iş birliğini artırmak ve uluslararası projelerde etkin rol oynamaktır. Katılımcılar, eğitimde dijitalleşme, üniversite yönetimi, müfredat geliştirme ve göç gibi temel konular üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, UNIMED’in sunduğu projeler ve teknik destek imkanları toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

25 ÜLKEDEN 128 ÜNİVERSİTE KATILDI

UNIMED, 1991 yılında Roma merkezli olarak kurulan ve 25 ülkeden 168 yükseköğretim kurumunu içeren geniş bir iş birliği ağıdır. Birliğin ana hedefi, üye üniversiteler arasındaki uluslararası iş birliğini artırmak ve eğitim, araştırma alanlarında ortak projeler geliştirmektir. Bu kapsamda, UNIMED’in "APPRAIS" ve "COMMO" gibi projeleri ile üniversite yönetimi ve müfredat geliştirme konularında iş birlikleri teşvik edilmektedir.

Toplantıda, özellikle öğrenci ve akademik personel hareketliliğinin teşvik edilmesi, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve uluslararası projelerde teknik destek sağlanması konularına odaklanıldı. UNIMED’in düzenlediği Akdeniz Öğrenci Zirvesi ve Start Cup Yarışması gibi etkinliklerin, öğrenciler arasındaki kültürel farkındalığı ve girişimcilik becerilerini artırmada oynadığı önemli rol de toplantıda vurgulandı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE BAŞARIYI ARTIRMA HEDEFLENİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, toplantı sırasında yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinin Akdeniz bölgesindeki yükseköğretimin geleceğinde önemli bir rol üstlenmeye devam edeceğini vurguladı. Prof. Aydın, “Bu tür iş birlikleri sayesinde eğitimdeki başarılarımızı artıracak ve bölgemizi daha ileriye taşıyacak stratejiler geliştireceğiz” dedi.