İstanbul Bağcılar'da tıra çarpan çekicideki 2 kişi yaralandı

İstanbul Bağcılar'da park halindeki tıra çarpan çekicide sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 23:25
  • İstanbul Bağcılar'da çekici, park halindeki tıra çarptı ve 2 kişi araçta sıkıştı.
  • İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri yok.
  • Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Peyami Safa Caddesi'nde seyir halinde olan çekici, park halindeki tıra çarptı.

Çekicide bulunan 2 kişi araç içinde sıkışırken bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

YAŞANAN KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde 2 araç taşıdığı görülen çekicinin önce bir araca, ardından yol ortasında bulunan trafik levhasına çarptığı, daha sonra karşı şeride geçerek park halindeki tıra çarpıp durabildiği görülüyor.

