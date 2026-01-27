İstanbul Bağcılar'da tıra çarpan çekicideki 2 kişi yaralandı

- İstanbul Bağcılar'da çekici, park halindeki tıra çarptı ve 2 kişi araçta sıkıştı.
- İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri yok.
- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Peyami Safa Caddesi'nde seyir halinde olan çekici, park halindeki tıra çarptı.
Çekicide bulunan 2 kişi araç içinde sıkışırken bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde 2 araç taşıdığı görülen çekicinin önce bir araca, ardından yol ortasında bulunan trafik levhasına çarptığı, daha sonra karşı şeride geçerek park halindeki tıra çarpıp durabildiği görülüyor.