İstanbul Bakırköy'de otizmli çocuğu ayrımcılık! Soruşturma başlatıldı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir anaokulunda düzenlenen mezuniyet gösterisinde otizmli çocuğun öğretmenlerince dışlandığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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AA

İstanbul'da yaşanan çirkin olay gündemdeki yerini koruyor..

Bakırköy’de bulunan bir anaokulunda yaşanan olayda Ezgi Desovalı isimli kadının otizmli oğlu, yıl sonu gösterisinde arkadaşlarıyla birlikte dans gösterisine çıkarılmadı.

Duruma tepki gösteren anne Desovalı, oğluyla birlikte gösterinin yapıldığı salonda ayrı yerde dans ederken çekilen videoyu sosyal medyada paylaşıp, duruma tepki gösterdi.

Annenin paylaşımı sonrası yetkili birimler harekete geçti.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Basında ve sosyal medya platformlarında yer alan, bir eğitim kurumumuzda yaşandığı iddia edilen, otizmli bir anaokulu öğrencisinin mezuniyet töreninde öğretmenleri tarafından dışlandığına dair iddialar üzerine Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Konu, hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: "Evladımızın ve ailesinin yanındayız"

Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da açıklama yaptı.

Göktaş, "Bu çirkin ayrımcılığın güçlü bir şekilde karşısında, evladımızın ve ailesinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)