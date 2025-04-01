İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 80'i geçti

DHA

İstanbul'da son günlerdeki yağışların ardından barajlardaki su seviyeleri artış gösterdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 1 Nisan itibariyle açıklanan verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 80,15’e ulaştı.

EN YÜKSEK ORAN ELMALI'DA

Elmalı Barajı, yüzde 94,04 ile en yüksek doluluk oranına sahip olurken, İstanbul’un önemli su kaynaklarından Alibey Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 64,04 olarak kaydedildi.

İstanbul'daki barajlardaki son doluluk oranları ise şu şekilde sıralandı:

Ömerli yüzde 93,71



Darlık yüzde 78,37



Elmalı yüzde 94,04



Terkos yüzde 80,62



Alibey yüzde 64,04



Büyükçekmece yüzde 75,28



Sazlıdere yüzde 58,36



Istrancalar yüzde 39,58



Kazandere yüzde 85,25



Papuçdere yüzde 84,33

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,56, 2017'de yüzde 88,89, 2018'de yüzde 90,04, 2019'da yüzde 93,7, 2020'de yüzde 64,59, 2021'de yüzde 73,18, 2022'de yüzde 88,84, 2023'te yüzde 39,59, 2024'te yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.