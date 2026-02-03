Şırnak'ta dev kayalar köye düştü: 30 hayvan telef oldu Şırnak'ta şiddetli sağanağın ardından dağdan kopan dev kaya parçaları köy yerleşim alanına kadar indi. Merada bulunan 30 küçükbaş hayvan telef oldu.

Göster Hızlı Özet Şırnak'ta şiddetli sağanak sonrası dağdan düşen dev kayalar, 30 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Olay sonrası 15 ev tedbir amacıyla tahliye edildi, AFAD ve jandarma bölgede inceleme yaptı.

Yetkililer, riskli bölgelere karşı dikkatli olunması konusunda uyardı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde aşırı kar yağışının ardından etkili olan şiddetli sağanak, büyük bir felakete yol açtı. İki ayrı noktaya düşen dev kayalar merada bulunan 30 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken büyük panik yaşayan köy halkı korku dolu anlar yaşadı. 15 EV BOŞALTILDI Yaşanan risk nedeniyle yetkililer harekete geçti. Muhtemel kaya düşmelerine karşı tedbir amacıyla köyde bulunan 15 ev tahliye edildi. AFAD, jandarma ve ilgili kurum ekipleri bölgede inceleme başlatırken tehlike arz eden alanlar güvenlik şeridiyle kapatıldı. VATANDAŞLARA UYARI Yetkililer bölgede hava şartlarının normale dönmesine kadar vatandaşların dikkatli olması yönünde uyarıda bulunurken köydeki durumun yakından takip edildiği bildirildi. Doğa olaylarının sıkça yaşandığı bölgede yeni risklere karşı ek önlemlerin alınacağı öğrenildi.

