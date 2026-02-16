İstanbul Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

- İstanbul Beykoz'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
- Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Beykoz ilçesi Riva Caddesi'nde karşı yönlerde seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, bariyerleri aşıp yol kenarındaki su kanalına düştü.
Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddedeki trafiği geçici olarak durdururken yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Savrulan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İsmi öğrenilemeyen ticari araç sürücüsünün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaza sonrası olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaptı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.