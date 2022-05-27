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    İstanbul Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu

    İstanbul Beylikdüzü'nde motosikletli iki soyguncu girdiği bankadan 80 bin dolar para çalarak kayıplara karıştı.
    • 27.05.2022 - 20:33
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 21:07
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    İstanbul Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu

    Saat 17.00 sıralarında İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi OSB Mahallesi Açelya Caddesi’nde meydana gelen olayda, mesai saatleri içinde motosikletle gelen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 şahıs bir bankanın içine girdi.

    80 bin doları çalıp kaçtılar

    İçeride çalışan personeli silahla tehdit ederek kasadan 80 bin dolar çalan şahıslar hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre polis, çevrede güvenlik önlemi alarak bankanın içinde inceleme yaptı. İçeride parmak izi ve bazı delilleri toplayan polis, bunları incelemek üzere Emniyet’e geçti.

    Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, ekipler kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Soygun anı kamerada

    Soygun anları ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere soyguncuların beklediği, içeri girdiği, güvenlik görevlisinden silahlı alıp, ayrıldığı anlar yansıdı.

    İstanbul Beylikdüzü'nde banka şubesi soyuldu VİDEO

    İstanbul Beylikdüzü nde banka şubesi soyuldu #1

    "Neyle kaçtıkları henüz belli değil"

    Çevre işletmede personel olan Soner Yıldırım, “2 kişilermiş sanırım. Mesai saatinde giriyorlar. Neyle kaçtıkları henüz belli değil. İnceleme yapıyorlar içeride. Silah sesi duymadık özellikle. Yaralanan yok. Cüzi miktarda para alınmış” dedi.

    İstanbul Beylikdüzü nde banka şubesi soyuldu #2

    İstanbul Beylikdüzü nde banka şubesi soyuldu #3

    İstanbul Beylikdüzü nde banka şubesi soyuldu #4


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