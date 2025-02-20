İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

AA

Yoğun sis, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kara ve hava ulaşımında aksamalar yaşandı.

Şehir genelinde vapur seferlerinde iptaller olurken, bazı uçuşlar da gecikmeli gerçekleşti.

GEMİ TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ ASKIYA ALINDI

Deniz ulaşımındaki aksaklıkların en önemlisi İstanbul Boğazı’nda yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun sis nedeniyle Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Yetkililer, görüş mesafesinin normale dönmesinin ardından trafiğin yeniden açılacağını belirtti.

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege, Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu

Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi, yağış anında orta.