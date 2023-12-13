İstanbul Boğazı'nda denizanası yoğunluğu! Arnavutköy'de deniz kirliliğine tepki İstanbul Boğazı'nda özellikle Arnavutköy sahilinde ortaya çıkan denizanası yoğunluğu ve çöpler dikkat çekti. Denizdeki çöplere tepki gösteren vatandaşlar çözüm arıyor..

DHA

Deniz altındaki kirlilik, gün yüzüne çıktı..

İstanbul Boğazı'nda özellikle Arnavutköy sahilinde teknelerin arasına biriken çöp ve denizanası yoğunluğu dikkat çekiyor.

Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen kirlilik sürüyor.

Denizde pet şişeler, hazır gıda ambalajları, tahta ve kütük parçaları bulunuyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar ise denizanalarının kirlilik yüzünden geldiğini söylüyor.

"Burası görüldüğü gibi pislik içerisinde"

Konuyla ilgili açıklama yapan tekne kaptanı Ali Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Genelde poyraz havalarda yapıyor burası. Sahil denizanası ve çöplük. Geçen gün burada 4-5 metre uzunluğunda kütük çıkarttık. Biz teknelerde çalışanlar olarak da burası süzgeçler ve pervanelere dolanma açısından sıkıntı. Bir çözüm olmasını biz de istiyoruz.



Burası görüldüğü gibi pislik içerisinde. Bir tek denizanası da değil çuval, poşet, kütük de var. Tekneler geri yanaşırken makineyi tam yol ileri veriyoruz. Pervanelere pislik gelmesin diye.

"Denizanası da pisliğe geliyor"

Tekne çalışanı Hüseyin Can Silik ise şunları söyledi:

Burada kirlilik olmasının sebebi betonun altına birikiyor. Bu genelde kış aylarında oluyor. Burada pislik çok oluyor. Bunun sebebi de restoranlardan ve teknelerden atılan pislikler. Denizanası da bu pisliğe geliyor. Pislik oldukça denizanası da olacak. Biz biz olalım denizlerimizi kirletmemeye çalışalım.

"Böyle güzel bir yere yakışmıyor"

Boğaz'a spor yapmak için gelen Mehmet Ali de "Ben burayı seviyorum. Koşmaya geliyorum. Bu kirliliği gördüğümde hoşuma gitmeyen bir görüntü. Çünkü böyle güzel bir yere böyle bir şey yakışmıyor. Ayrıca insana psikolojik açıdan da iyi hissettirmiyor. Olmamasını isterdim ama maalesef oluyor" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)