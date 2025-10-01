İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı yalının zemini 7 yılda onarıldı

2018 yılında Vitasprit gemisinin çarpması sonucu Anadolu Hisarı’nda bulunan 346 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, büyük hasar görmüştü. Kazadan sonra yalının deniz tarafı brandalarla örtülerek koruma altına alınmıştı.

SADECE ZEMİN RESTORASYONU 7 YIL SÜRDÜ

Yalıda 7 yıl süren restorasyon çalışmaları şimdilik zeminde tamamlandı. Deniz tarafına kazıklar çakılarak zemin güçlendirildi ve brandalar kaldırıldı. Havadan çekilen görüntülerde, duvarlarının demirlerle desteklendiği, çatısı ve cephesinin büyük kısmı yıkılan yalının iç odaları görülebiliyor.

YALININ TARİHÇESİ

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın 1697 yılında Amcazade Hüseyin Paşa tarafından yaptırıldığını, 1850’li yıllarda ise Hekimbaşı Salih Efendi’nin ailesine geçtiğini belirtti. Yalının sahiplerine mahkeme kararıyla 203 milyon TL tazminat ödendiğini aktaran Yavaşçay, “7 yıldır bu durumda olması çok üzücü. Hızla restore edilip İstanbul Boğazı’na kazandırılmasını bekliyoruz.” dedi.

BOĞAZ'DAKİ TARİHİ YALILAR TEHDİT ALTINDA

Yavaşçay, İstanbul Boğazı’ndan gün içinde binlerce geminin geçtiğini ve Boğaz’daki yaklaşık 600 tarihi yalıyı bu tür kazaların tehdit ettiğini ifade etti. Boğaz trafiğinin güvenli hale getirilmesi için alternatif olarak Kanal İstanbul Projesi’nin gündemde olduğunu söyledi:

“Boğaz’daki gemi yükü kanala aktarılacağı için Boğaz trafiği daha güvenli olacak.”