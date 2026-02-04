Numan Kurtulmuş, parti temsilcileriyle komisyon toplantısı gerçekleştirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla devam ediyor.

Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması devam ederken bugün ise yeni bir toplantı daha yapıldı.

RAPOR DETAYLI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

Toplantı, komisyonun hazırladığı raporun detaylı değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

BELİRLENEN KONULAR TİTİZLİKLE İNCELENDİ

Bugüne kadar beş kez görüşme gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un başkanlığında gerçekleştirilen görüşmelerde, parti gruplarının sunduğu raporlar çerçevesinde belirlenen konular titizlikle incelendi.

RAPOR ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SUNULACAK

Toplantılarda, milli dayanışma ve demokrasi temelli öneriler ele alınarak, raporun nihai haline getirilmesi için adımlar atıldı.

Önümüzdeki günlerde planlanan komisyon oturumunda, rapora son şekli verilecek ve oylandıktan sonra TBMM Başkanlığı'na resmi olarak sunulacak.

KOMİSYONUN YAPISI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM çatısı altında PKK'nın silah bırakmasını takiben kuruldu.

Komisyonda partiler TBMM'deki milletvekili sayılarına göre temsil edilirken başkan dahil olmak üzere toplam 51 üye bulunuyor.

Komisyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.