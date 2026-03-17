İstanbul Boğazı’nda sis alarmı: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması üzerine yetkililer harekete geçerek İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini çift yönlü olarak durdurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısıtlı görüş koşullarının deniz güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, trafiğin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

AMAÇ OLASI KAZALARI ENGELLEMEK

Alınan kararın, denizde yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla uygulandığı vurgulandı.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin yeniden normale döneceğini ifade etti.

Bölgede hava koşullarının yakından takip edildiği ve gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağı bildirildi.

KÖPRÜLER VE BOĞAZ HATTI SİS ALTINDA

Yoğun sis özellikle Boğaz çevresinde etkisini artırırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde görüş mesafesi önemli ölçüde düştü.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, kentin her iki yakasında da hissedildi.

İLÇELERDE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir başta olmak üzere birçok ilçede sis etkili oldu.

Sürücüler, düşen görüş mesafesi nedeniyle trafikte kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Öte yandan yüksek katlı binaların üst kısımları ve Boğaz hattındaki tarihi yapılar sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.