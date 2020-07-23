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İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor
Koronavirüs nedeniyle gece kulüplerinin kapalı olması, gençleri durdurmadı. İstanbul Boğazı, neredeyse her akşam bir partiye sahiplik ediyor.
- İHA
- 23.07.2020 - 09:58
- Güncelleme : 23.07.2020 - 09:58
Geçici süreliğine kapatılan gece kulüplerine gidemeyen gençler, soluğu yatlarda alıyor. Artık her tekne neredeyse kulübe dönüştü.
İstanbul Boğazı da bu yat partilerinin mekanı haline geldi.
Salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği bu dönemde yapılan parti, Fatih ilçesi Balat sahilinde başladı.
CANLI CANLI PARTİ YAYINI
Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup, daha sonra İstanbul Boğazı’na açıldı.
İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor ViDEO
Eğlenceye katılan kişilerin, salgını unutmuşçasına hareket etmeleri dikkat çekerken, parti sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.