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İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor

İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor

Koronavirüs nedeniyle gece kulüplerinin kapalı olması, gençleri durdurmadı. İstanbul Boğazı, neredeyse her akşam bir partiye sahiplik ediyor.