Dolar
6.8478
-0.0496%
Euro
7.9281
0.0151%
Altın
1874.87
0.1897%
Borsa
119157.78
0.9128%
G. Altın
412.606
0.0596%
Bitcoin
64973.96
1.0306%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor

    Koronavirüs nedeniyle gece kulüplerinin kapalı olması, gençleri durdurmadı. İstanbul Boğazı, neredeyse her akşam bir partiye sahiplik ediyor.
    • İHA
    • 23.07.2020 - 09:58
    • Güncelleme : 23.07.2020 - 09:58
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor

    Geçici süreliğine kapatılan gece kulüplerine gidemeyen gençler, soluğu yatlarda alıyor. Artık her tekne neredeyse kulübe dönüştü.

    İstanbul Boğazı da bu yat partilerinin mekanı haline geldi.

    Salgın nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulması gerektiği bu dönemde yapılan parti, Fatih ilçesi Balat sahilinde başladı.

    CANLI CANLI PARTİ YAYINI

    Müzik eşliğinde bir süre Balat sahilinde eğlenen grup, daha sonra İstanbul Boğazı’na açıldı.

    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor ViDEO

    Eğlenceye katılan kişilerin, salgını unutmuşçasına hareket etmeleri dikkat çekerken, parti sosyal medyadan canlı olarak yayınladı.

    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor #1

    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor #2

    İstanbul Boğazı’nda yat partileri bitmiyor #3

    Görüş Bildir