İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya! Müjde geldi: Perşembe "oh be" dedirtecek... İstanbul'da sıcaklıklar 40.9 dereceye ulaşırken harita da kıpkırmızı oldu. Bunaltan ve terleten hava için ise müjde geldi.