İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya! Müjde geldi: Perşembe "oh be" dedirtecek...

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da son günlerin en sıcak günü yaşandı.
Termometreler 40.9 dereceyi gösterirken, şehir genelinde hissedilen sıcaklık daha da yüksek ölçüldü.
Haritalarda İstanbul ve çevresi adeta kıpkırmızıya büründü.
Kavurucu havanın etkisi ne zaman bitecek merak edilirken, poyraz müjdesi geldi.
SERİNLEYECEK
X hesabından paylaşım yapan Hava Forum, perşembe günü için sevindiren haberi verdi.
Değerlendirmelere göre; Perşembe gece 2-3'ten itibaren buralarda sıcaklık 10 derece birden düşecek.
İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve çevresinde serin hava hissedilecek.