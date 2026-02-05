İstanbul Büyükçekmece'de diş polikliniğine kamyon girdi: 2 yaralı

- İstanbul Büyükçekmece'de bir nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobile ve ardından bir diş polikliniğine çarptı.
- Kazada otomobil sürücüsü kadın ve 10 yaşındaki oğlu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, yakalanması için çalışma başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı.
Seyir halindeki otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş yerinde hasar meydana gelirken kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
ARAÇTAN FIRLAYAN ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde vincin çarptığı otomobilde ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuğun fırladığı anlar da yer alırken vincin iş yerine girdiği görüntüler kaydedildi.