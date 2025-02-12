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AA & Ensonhaber

İstanbul'da kar yağışı özellikle kuzeydeki ilçelerde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Başakşehir'deki Kayabaşı Mahallesi'nde çok sayıda İETT otobüsü yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kaldı.

Bir kişi evinin penceresinden arka arkaya sıralanan otobüsleri cep telefonu kamerasıyla kaydederek, "Burası otobüs son durağı gibi oldu. Allah yolda kalanlara yardım etsin ama günler öncesinde belirtilen kar yağışı uyarısı pek dikkate alınmamış gibi duruyor. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.

İlçede buzlanan yolda geriye doğru kayan tır aydınlatma direğine çarparak durabildi.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDEN DENİZE GİRDİ

Büyükçekmece'de soğuk havaya aldırış etmeyen bir kişi ise mayosunu giyip karla kaplı sahilde buz gibi denize girdi.

İlçede buzlanmadan dolayı yokuş aşağı kayan bir otomobilin sağ ve sol ön kapılarını tutan 2 kişinin aracı durdurma çabaları da ilginç anlara sahne oldu.