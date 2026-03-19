İstanbul Çatalca'da kıyıya füze başlığı vurdu

İstanbul Çatalca'da denizde sürüklenen füze başlığı kıyıya vurdu. Patlayıcı özelliği olmadığı öğrenilen parça, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
İstanbul'un Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde denizde sürüklenen füzeye ait başlık kumsala vurdu.
Vatandaşların ihbarı üzerine sahile jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından füze başlığının patlayıcı özelliği olmadığı ortaya çıktı.
Füze başlığı jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)